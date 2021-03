C’è Posta per te, imbarazzo per Maria de Filippi: “Cercate due persone!”

C’è Posta per te non smette mai di sorprenderci e c’è stato un momento che è stato di lunga attesa durante l’ultima puntata. A condurre la grande Maria De Filippi che, arrivata alla terza storia della serata, si trova davanti Elisabetta. La donna ha tradito il marito per due volte ed ora sta chiedendo il suo perdono.

Maria De Filippi stava provando in tutti i modi a convincere il marito, Enrico, ad aprire la busta e lui era quasi certo di farlo. Non riusciva però a trovare il coraggio e per questo motivo la De Filippi ha chiesto con chi fosse andato allo studio proprio il marito. “Mio fratello e mia cognata”, risponde Enrico.

A questo punto Maria De Filippi non può fare altro che farli entrare in studio. Loro non sono molto d’accordo e per questo motivo Maria De Filippi vuole spiegare anche a loro il motivo della possibile apertura della busta.

Momenti di panico in studio perchè non si riuscivano a trovare le due persone che sarebbero dovute andare accanto al marito di Elisabetta. Dopo qualche minuto finalmente si sono trovati e si sono seduti accanto ad Enrico. Il fratello ha subito sottolineato che Enrico poteva fare quello che voleva e che lui ci sarebbe sempre stato.

A questo punto sono passati pochi minuti prima che Enrico aprisse la busta per tornare insieme ad Elisabetta. Anche in questo caso la mano magica di Maria De Filippi ha risolto un nuovo caso.