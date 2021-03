Francesca Reggiani, biografia: età, marito, figlia, sorella, carriera e film

Francesca Reggiani è una famosa attrice italiana conosciuta anche per le sue ottime imitazioni. In questo articolo andremo a conoscere meglio questo personaggio che da molti è visto come enigmatico oltre che intrigante. La sua nascita nel mondo del teatro è da attribuire al grande Gigi Proietti.

Francesca Reggiani è nata a Roma l’1 Luglio del 1959 ed è sotto il segno zodiacale del Cancro. Si è diplomata presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche proprio sotto la guida del mitico Gigi Proietti ed ha quindi avviato la propria carriera nel mondo dello spettacolo. Infatti inizia una lunghissima gavetta che, però, la porta fino al successo. Ha partecipato infatti a tantissime trasmissioni televisive ed il suo punto di forza è l’imitazione.

Tra le varie trasmissioni dove avrai potuto vedere Francesca Reggiani sottolineiamo Avanzi, Gente Comune ma anche Ballando con le Stelle. Inoltre l’attrice si è sempre mostrata molto intraprendente che è riuscita a portare il proprio talento anche sugli schermo del cinema con film del calibro di Ricomincio da me, Amici all’italiana ed anche Quello che gli uomini non ci dicono. A questo punto nel 2018 torna in tv e fa parte di diversi programmi che l’hanno lanciata ai suoi esordi come “La tv delle ragazze”.

Francesca Reggiani | Marito

Non si sa molto della vita privata di Francesca Reggiani. La donna infatti non ha mai parlato del proprio matrimonio anche se comunque sembra sia durato per sette anni. Ha anche avuto una figlia che si chiama Erica. Il marito di Francesca Reggiani non si sa chi sia stato, l’unica cosa che possiamo conoscere è che oggi la donna è divorziata e non si sa se sia fidanzata con qualcun altro.

Francesca Reggiani | Figlia

La figlia di Francesca Reggiani si chiama Erica. E’ nata dal matrimonio che ha avuto la Reggiani nel 1990. Questo si può sapere per il fatto che lei stessa era incinta in quegli anni. Non si sa tanto sulla figlia anche se, secondo alcune sue testimonianze, avrebbe avuto tre aborti prima della nascita di Erica.

Francesca Reggiani | Sorella

La sorella di Francesca Reggiani si chiama Daniela ed è una famosa giornalista italiana. Ha 53 anni e nella sua carriera ha lavorato anche per AdnKronos oltre ad essere la responsabile stampa di D’Alema.