Gemma Galgani a C’è Posta per te: cosa è successo? [VIDEO]

Gemma Galgani è stata ospite durante l’ultima puntata di C’è Posta per te, la famosa trasmissione condotta da Maria de Filippi ed insieme a lei vi era anche Luciana Littizzetto. Le due hanno partecipato insieme ad una delle tante storie raccontate durante l’ultima puntata.

Per chi non la conoscesse Gemma Galgani è una delle più importanti protagoniste di Uomini e Donne over. Chi infatti quotidianamente segue questa trasmissione può confermare il fatto che, nel corso del tempo, è diventata una dei veri e propri pilastri di questa trasmissione. E’ nota anche come la ex di Giorgio Manetti oltre che di Marco Firpo ed attualmente è la grande rivale di Tina Cipollari.

Come già detto Gemma Galgani è stata protagonista durante l’ultima puntata di C’è Posta per te ed ora andiamo a vedere cosa è successo. Insieme a lei vi era anche Luciana Littizzetto che le ha proprio inviato una lettera.