Gemma Galgani, chi è: età, figli ed ex marito

Gemma Galgani è la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Presenza fissa nello studio di Maria De Filippi dal lontano 2010, in questi anni ha avuto diverse frequentazioni e flirt e si è scontrata a ogni puntata con Tina Cipollari. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Età

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950. Ciò significa che ha attualmente 71 anni.

Figli

Gemma Galgani non ha figli.

Marito

Chi è il marito di Gemma Galgani? La dama di Torino non è attualmente sposata, ma lo è stata. Nel 1972, a soli 22 anni, si è sposata con Francesco D’Acqui, allora diciannovenne. L’unione è però durata poco. Ecco le parole usate da Gemma per spiegare il motivo della separazione.

“A me non andava giù che a mantenerci dovesse essere la famiglia di lui. Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d’onda. E io me ne tornai a Torino per lavorare. Insomma, lo lasciai, perdendolo di vista. Il mio lavoro, mi ha abituata a frequentare i più grandi”.