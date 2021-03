Gli oli vegetali fanno bene alla salute? Ecco la verità

Una domanda che probabilmente in molti si pongono e che spesso fa anche tanto rumore: gli oli vegetali fanno bene? In questo articolo andremo a vedere la verità su questo argomento per capire se realmente utilizzare gli oli vegetali sia una cosa positiva per il nostro benessere.

Partiamo dal presupposto che gli oli vegetali non sono tutti uguali ma bisogna capire quali sono quelli che possono fare bene e quelli che possono fare male. Innanzi tutto, intanto, è sicuro che preferire i grassi vegetali ai grassi animali è una cosa positiva. Bisogna però sapere che non è sempre così. Andiamo dunque a prendere in esame i più importanti, ovvero quelli che vengono utilizzati di più in cucina.

Cosa sono gli oli vegetali

Gli oli vegetali sono degli estratti da alcuni organismi appunto vegetali e rappresentano proprio la parte grassa di essi. Possono provenire o dalla polpa dei frutti o anche dai semi oleosi. Essi possono essere ricavati attraverso due processi: il primo riguarda la spremitura mentre il secondo riguarda l’estrazione con i solventi. Tra i più utilizzati vi sono olio di mais ed olio di arachidi. Oltre a questi però si sottolinea anche la massiva presenza di olio di girasole ed anche olio di colza.

A questo punto andiamo a vedere le caratteristiche degli oli vegetali. Come già detto si distinguono dai grassi che provengono da animali per due caratteristiche. Gli oli vegetali infatti sono quasi sempre allo stato liquido quando si trovano a temperatura ambiente. A differenza, invece, i grassi animali sono quasi sempre allo stato solido. I primi infatti sono ricchi di acidi grassi insaturi.

Purtroppo però gli oli vegetali possono fare male alla salute. Infatti vi sono diversi effetti dannosi. Addirittura la legge prevede che vi sia un limite massimo del 5% negli alimenti per gli adulti di acido erucico, mentre per quelli destinati all’infanzia il limite è dell’un per cento.