I Soliti Ignoti, quanto guadagna Amadeus per ogni puntata?

I Soliti Ignoti è la trasmissione che tiene con il fiato sospeso milioni di italiani ogni sera. Un concorrente andrà a trovare le identità nascoste e proverà a portare a casa delle cifre molto elevate. Il gioco consiste nella partecipazione di un Detective che deve scoprire il lavoro o un particolare delle otto persone davanti a lui.

Volta per volta l’identità nascosta si presenta con il nome, il cognome, la data di nascita e la città dalla quale proviene. Chi partecipa al gioco avrà la possibilità di scegliere se dare subito una risposta o se, magari, chiedere un ulteriore indizio prima di confermare. Si possono avere tre indizi per ogni partita e, proprio durante il gioco, si può cadere in due tranelli. Infatti potrebbero esserci delle identità nascoste che, se si dovesse sbagliare la risposta, farebbero perdere tutto il bottino ottenuto fino a quel momento.

Al termine delle otto identità nascoste entra in scena il parente misterioso. Si tratta di una figura della quale si deve identificare con chi ha rapporti di parentela tra gli otto partecipanti iniziali. Se si fornirà la risposta giusta, si avrà vinto e si porterà a casa la cifra consolidata fino a quel momento. Nel caso di risposta sbagliata, invece, si tornerà a casa a mani vuote ma con una bella esperienza su Rai 1.

Amadeus | Quanto guadagna il presentatore dei Soliti Ignoti

Probabilmente una delle domande che tutti si pongono è proprio quanto guadagna Amadeus. Ogni puntata dei Soliti Ignoti ha una durata di circa 30/35 minuti e per questo motivo le persone non riescono nemmeno ad immaginare quanto il famoso presentatore italiano possa guadagnare.

I dati che possiamo prendere in considerazione sono quelli relativi al 2017. In quegli anni lo stipendio di Amadeus si aggirava tra gli 800 ed i 900 mila euro annui. Lo scarto era molto elevato da quello di Flavio Insinna, all’epoca conduttore dei Soliti Ignoti, che portava a casa addirittura 1,5 milioni di euro all’anno.

A partire dal 2018, probabilmente anche con il fatto che Amadeus ha fatto un grande salto di qualità, sembra che per ogni trasmissione Ama porti a casa 1 milione di euro. Da questi poi vanno esclusi i vari cachet di Sanremo o di altre speciali trasmissioni televisive.