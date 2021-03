La storia di Samantha a C’è Posta per te: “Mio figlio non mi parla”

C’è Posta per te – Una nuova ed entusiasmate storia quella che viene raccontata da Maria de Filippi durante l’ultima puntata stagionale di C’è Posta per te. Dopo i tradimenti di Elisabetta che è riuscita a tornare insieme al marito Enrico, adesso è il momento di Samantha.

Samantha ha un figlio che non le parla più a causa del fatto che lei stessa ha cambiato marito. A questo punto ha deciso di contattare proprio Maria De Filippi per provare a recuperare i rapporti.

Andrea, il figlio di Samantha, non ne vuole più sapere nulla della madre. Chissà se il ragazzo aprirà la busta o meno. Il motivo è dato dal fatto che la madre ha un nuovo figlio da un nuovo compagno ed Andrea non la prende benissimo. Il rapporto tra Samantha ed il padre del nuovo figlio (Bryan) si lasciano ed Andrea non poteva più stare appresso alle problematiche della madre: non voleva infatti che Bryan, suo fratello, potesse vivere le stesse sue sfortune.

Nel 2019 i rapporti con Andrea erano ricominciati e Samantha conosce un nuovo uomo. Non dice subito però la verità al figlio ed a Maggio 2020 si ammala di Covid e rimane per ben 58 giorni in ospedale. Non dice mai nulla dell’attuale compagno ma Andrea lo viene a sapere e sparisce dalla sua vita. Non si fa più vedere e per questo gli è stata consegnata una busta di C’è Posta per te.

La storia di Samantha a C’è Posta per te

Andrea si vede molto indeciso nell’apertura della busta e Maria de Filippi prova in tutti i modi a fargli capire che sarebbe la cosa giusta. “Non saprei”, sottolinea il ragazzo che comunque alla fine ha aperto la busta.