Luciana Littizzetto a C’è Posta per te: ecco la storia!

Luciana Littizzetto è stata questa sera tra gli ospiti speciali dell’ultima puntata di C’è Posta per te. La famosa trasmissione condotta da Maria De Filippi va in onda ogni sabato sera e quella di stasera era proprio l’ultima della stagione. La Littizzetto è stata protagonista della prima storia della serata ed ha visto, insieme a lei, anche la presenza di Gemma Galgani.

Luciana Littizzetto è una famosa comica italiana oltre che conduttrice televisiva. Famosa per il suo duo con Fabio Fazio. E’ nata il 29 Ottobre 1964 ed oggi ha 56 anni. E’ nata a Torino ed oggi è alta 1,58m. Ha studiato presso l’Università di Torino ed ha anche scritto dei libri tra cui La bella addormentata in quel posto. Andiamo a vedere ora cosa è successo con Luciana Littizzetto a C’è Posta per te.