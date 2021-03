Luciana Littizzetto e Wanda Nara: cosa era successo?

Luciana Littizzetto e Wanda Nara: cosa è successo tra loro? Nei mesi scorsi, si è parlato tanto della querelle tra la comica torinese, ospite dell’ultima puntata di C’è Posta per Te di questa stagione, e la moglie di Mauro Icardi.

Tutto è cominciato quando, durante il suo spazio di Che Tempo che Fa, la Littizzetto, commentando una foto pubblicata su Instagram dalla consorte di Icardi – uno scatto che la ritrae in bianco e nero nuda in groppa a un cavallo – ha utilizzato queste parole: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”.

L’imprenditrice classe 1986 ha replicato querelando la comica torinese. Questo il suo commento alla decisione: “Le prevaricazioni e le violenze non vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.

La Littizzeto ha ulteriormente risposto utilizzando, sempre nello studio di Fazio, queste parole: “Il sessismo è un’altra cosa. Il sessismo e l’odio nei confronti delle donne,pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini…il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda su un cavallo,ma impedirle anche solo di parlare. C’è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. E’ solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico”.