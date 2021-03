Luciana Littizzetto ed il compagno: perchè si sono lasciati?

Luciana Littizzetto è stata legata per tanti anni – dal 1997 al 2018 per la precisione – a Davide Graziano, musicista degli Africa Unite. Durante la loro storia, i due artisti hanno preso in affido i fratelli Vanessa e Jordan Belijuli, arrivati nella loro famiglia quando avevano rispettivamente 12 e 9 anni.

Come mai la comica torinese, ospite dell’ultima puntata di C’è Posta per Te stasera, ha detto addio all’ex compagno? Scopriamolo nelle prossime righe.

Littizzetto-Graziano: i motivi dell’addio

Non sono ufficialmente noti i motivi per cui la storia tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano è giunta a una fine dopo quasi 20 anni. Parlando della situazione con il musicista nel 2018 in occasione di un’intervista a Oggi, la Littizzetto si è espressa così:

“È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. Come sto? Sto che di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata“

La celebre comica, sulla cresta dell’onda da tantissimi anni, ha quindi scelto di mantenere la cifra della riservatezza su un aspetto così delicato della sua vita.