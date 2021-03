Zodiaco, chi sono i segni meno fortunati? Ecco la classifica

Oroscopo – Continua anche con questo articolo la nostra rubrica dedicata ai segni zodiacali. Grazie alle caratteristiche principali di ogni segno, infatti, si può stilare una vera e propria classifica per ogni tipologia di persona. In questo articolo andremo a vedere chi sono i segni meno fortunati.

Infatti sono proprio i più importanti astrologi a sottolineare che, in base al tipo di segno zodiacale, possiamo avere più o meno fortuna e dopo aver visto i segni più stupidi dello Zodiaco andiamo a scoprire i più sfortunati.

Segni più sfortunati dello Zodiaco: CLASSIFICA

Come sempre andiamo a vedere una classifica generale e scopriamo dunque il podio. Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo i nati sotto il segno dello Scorpione. Si tratta di persone che devono sempre mettere molta fatica, e soprattutto molto impegno, per conquistare ciò che per altre persone è molto più semplice. Fortunatamente per loro, comunque, sono molto intelligenti e per questo motivo sanno fronteggiare bene questa sfortuna.

Al secondo posto dei segni più sfortunati troviamo i nati sotto il segno del Capricorno che è molto razionale e perfezionista che spesso non si riesce mai ad affidare alla propria buona stella. Inoltre per lui gli obiettivi si devono raggiungere con il talento e la dedizione per questo motivo non crede quasi mai ai colpi di fortuna.

Primo posto meritatissimo per i nati sotto il segno della Vergine che è una persona molto pignola e pianificatore. Proprio per questo motivo all’interno dei suoi piani non c’è mai quel pizzico di fortuna. Probabilmente sono proprio i Vergine a non volerne avere perchè si comportano anche in maniera nichilista e pessimista.