Alessandra Amoroso scoppia in lacrime a C’è Posta per te: FOTO

Alessandra Amoroso è stata una delle tante ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta per te. La cantante infatti è stata la sorpresa per le due sorelle Stefania e Valentina che sono state chiamate da Ilaria.

La causa della chiamata è stata portata dalla morte dei genitori. Ilaria ha voglia di comunicare il suo amore alle due sorelle e lo fa proprio con Alessandra Amoroso che, oltre a piacere alle tre sorelle, era anche la cantante preferita dei genitori.

Durante il racconto della storia da parte di Maria De Filippi si vede Alessandra Amoroso in lacrime. La storia è infatti molto dura ed il racconto veramente struggente. Le due sorelle, Stefania e Valentina, iniziano a piangere subito dopo che Ilaria inizia a parlare.

La cantante si è poi andata a sedere tra Stefania e Valentina ed ha iniziato a parlare di tantissime cose. Ha ringraziato le tre sorelle per il loro tipo di sorellanza. Ha regalato ad ognuna delle tre un braccialetto con un portafortuna. Inoltre ha anche un altro regalo: un tagliaerba per il giardino di casa ed un grembiule per il fai da te.