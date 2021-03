Annalisa, chi è il fidanzato? “Davide Simonetta mi ha…”

Annalisa, all’anagrafe Annalisa Scarrone, è stata una delle concorrenti di Sanremo 2021. La cantante ligure, che ha iniziato la sua carriera ad Amici, è salita sul palco dell’Ariston con il brano Dieci.

Quando si parla di lei, si chiama spesso in causa la vita privata. Cosa si sa in merito? Sull’attuale fidanzato di Annalisa non si hanno informazioni. La cantante, infatti, mantiene totale riserbo sulla sua vita sentimentale.

Qualcosa sulla sua vita privata del passato è però noto. Se non si sa chi sia il fidanzato atuale, nota è invece l’identità dell’ex. Annalisa è stata per diversi anni legata a Davide Simonetta. Scopriamo chi è nelle prossime righe!

Davide Simonetta: chi è l’ex di Annalisa?

Classe 1983, Davide Simonetta è nato a Lodi. Musicista, arrangiatore e autore per diversi nomi importanti della musica – p.e. Tiziano Ferro, Francesco Renga e la stessa Annalisa, per la quale ha scritto brani come Direzione la Vita e Il Mondo Prima di Te – ha iniziato la sua carriera nel 2001 con la band Karnea, con la quale ha pubblicato due dischi e un ep, calcando anche il palco dell’Heineken Jammin Festival.

Ex componente della banda Caponord, è noto con lo pseudonimo d.whale, che è anche il suo nickname su Instagram.