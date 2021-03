Arisa ed il fidanzato Andrea Di Carlo: è crisi?

Arisa e il fidanzato manager Andrea Di Carlo sono in crisi? Questa domanda è stata tra le più cercate sul web negli ultimi giorni.

Il motivo? Nel corso della puntata speciale di Domenica In dedicata ai cantanti di Sanremo 2021, incalzata di domande sulla sua vita sentimental da Mara Venier, Arisa aveva risposto con la frase: “In amore sto bene, ma insomma, c’è molta incertezza”.

La cantante, concorrente all’Ariston con Potevi Fare di Più, ha rincarato la dose con ““Io sono stazionaria. Oggi sì, domani non si sa”.

Queste sue affermazioni hanno fatto temere a molti un addio al fidanzato, manager suo e di altri artisti (tra cui l’attore Can Yaman). Le frasi della cantante, che all’anagrafe si chiama Rosalba Pippa e che oggi sarà ospite di zia Mara, hanno destato sorpresa anche perché, nei giorni che hanno preceduto la partenza della kermesse, si era addirittura parlato di un sì a settembre.

Come stanno davvero le cose? A fugare qualsiasi dubbio ci ha pensato Arisa stessa nei giorni scorsi, pubblicando su Instagram un post che è un innno alla body positivity e in cui parla anche del rapporto con il fidanzato.

Arisa: il post su Instagram

“Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno”: queste alcune delle parole utilizzate dalla cantante lucana per accompagnare un post in cui si mostra in reggiseno e parla di come, in passato, il seno grande fosse stato per lei un problema.

Nella caption, come è chiaro, cita Andrea Di Carlo, regalando ai fan un tenerissimo dettaglio della loro storia. Non c’è che dire: tra Arisa e il suo compagno non c’è nessuna crisi!