Edoardo Raspelli, il conduttore di MelaVerde: età, peso, moglie, malattia

Edoardo Raspelli è conosciuto da tutti per essere un ottimo presentatore televisivo. Da diverso tempo è ormai alla guida del noto MelaVerde, il programma che va in onda ogni domenica mattina su Canale 5. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto e vediamo di approfondire anche la sua vita privata.

Edoardo Raspelli è nato il 19 Giugno del 1949 a Milano ed inizia a scrivere fin da subito sul Corriere della Sera. Addirittura frequentava solamente la seconda classe del Liceo Classico ai tempi. E’ stato assunto poi nel 1971 da Giovanni Spadolini al Corriere d’Informazione e diventa professionista nel 1973.

Inizialmente Edoardo Raspelli si occupava di cronaca e segue avvenimenti molto importanti come gli anni di piombo di Milano. Lavora insieme a nomi importanti come quello di Walter Tobagi ma anche di Vittorio Feltri.

Edoardo Raspelli | Moglie

La moglie di Edoardo Raspelli si chiama Clara Cortemiglia. I due sono sposati da diversi anni ma si sa veramente molto poco sulla vita privata dato che il conduttore televisivo è sempre riuscito a tenere tutti lontani dal proprio cerchio familiare. Non siamo a conoscenza se i due abbiano o meno dei figli.

Edoardo Raspelli | Malattia

Edoardo Raspelli ha una malattia che gli ha permesso una polizza da 500.000 euro. Infatti ha stipulato con la Reale Mutua Assicurazioni una particolare polizza su gusto ed olfatto. Inoltre, nel 2002, fu purtroppo colpito da un infarto. Il giornalista si è comunque ripreso da quei brutti momenti.