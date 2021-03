Edoardo Romano, che fine ha fatto l’attore dei Trettrè?

Edoardo Romano è stato ospite ai Soliti Ignoti per partecipare al gioco e provare a vincere un bottino da mandare in beneficenza allo Spallanzani di Roma. La sua partita non è stata certamente semplice a causa di un errore commesso in fase di ufficializzazione di un ignoto: stava per dare la risposta giusta ma, per errore, si confonde e dà la risposta errata.

Oggi Edoardo Romano ha 79 anni. Infatti è nato a Napoli il 2 Gennaio del 1942 ed è sotto il segno del Capricorno. Come abbiamo già detto spesso è stato tra i fondatori del gruppo Trettrè. Hanno partecipato a tantissimi programmi tra gli anni ottanta e novanta: sono diventati famosi partecipando al programma Drive In.

Per quanto riguarda la vita privata di Edoardo Romano sappiamo che è stato sposato con una donna di nome Lidia. Il loro era veramente un grandissimo amore ma, purtroppo, è morta a causa di un male incurabile nel 1984. Non sappiamo purtroppo se i due avevano avuto dei figli.