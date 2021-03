Formaggio Casizolu: cosa è, costo e vendita

Il formaggio Casizolu è un formaggio che proviene dal latte vaccino a pasta filata. Si ottiene grazie al latte delle vacche di razza sardo-modicana, come il bue rosso, o anche dalle razze bruno-sarde che vengono allevate durante tutto l’anno allo stato brado. Questo formaggio è tipico della Sardegna: precisamente viene prodotto sulle colline centrali tra Montiferru, Marghine e l’altopiano di Abbasanta.

Una nota particolare del formaggio Casizolu è che viene realizzato solamente dalle donne. Si tratta di un vero e proprio tuffo nella storia dell’agricoltura dell’isola sarda ma fa parte anche delle sue tradizioni gastronomiche.

La produzione del formaggio Casizolu inizia durante la stagione autunnale e si protrae fino all’estate. In questa maniera vengono rispettati in maniera esemplare tutti i cicli di lattazione delle vacche. Vi è anche una tutela importante per questo formaggio ed è garantita dall’Associazione Produttori Casizolu che è nata nel Montiferro. Questa riunisce tutti i produttori con una disciplinare che basa tutte le regole di produzione.

Formaggio Casizolu | Prezzo e vendita

Il formaggio Casizolu si può reperire facilmente anche online. Ci basterà infatti fare una semplice ricerca su Google per trovare le migliori proposte. Noi possiamo proporre, come prima scelta data proprio dai motori di ricerca, il sito cuordisardegna.com dove il formaggio Casizolu è in vendita con forme da un chilo e mezzo a quasi 37 euro.