Matteo Bassetti, chi è: età, moglie, figli, curriculum

Matteo Bassetti è uno dei medici che, da quando è scoppiata l’emergenza SARS-CoV-2, sono più al centro dell’attenzione mediatica. Scopriamo qualcosa di più sul celebre infettivologo genovese.

Età

Matteo Bassetti è nato a Genova il 26 ottobre 1970. Ciò significa che ha attualmente 50 anni e che ne compirà 51 nell’autunno 2021.

Moglie

Chi è la moglie di Matteo Bassetti? L’infettivologo simbolo dell’ospedale San Martino di Genova è sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux.

Figli

Matteo Bassetti e la moglie sono genitori di due figli, Francesco e Dante, che hanno rispettivamente 12 e 15 anni.

Curriculum

Matteo Bassetti si è laureato in Medicina & Chirurgia all’Università di Genova nel 1995, specializzandosi quattro anni dopo in infettivologia. Con alle spalle diverse esperienze di studio e di lavoro di rilievo internazionale, dal 2019 è direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Nello stesso anno, ha assunto l’incarico di Professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova. Spesso ospite di trasmissioni televisive come Non è l’Arena e Domenica In – dove viene chiamato in collegamento per aggiornare sulla situazione dell’emergenza Covid nell’ospedale in cui lavora e per discutere con altri professionisti del mondo medico oltre che con personalità politiche – è Presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA).