Per chi tifa Fabio Caressa? Ecco la verità: Milan, Roma, Juventus o Inter?

Parlare di tifo per i giornalisti è certamente molto difficile, soprattutto se si parla di grandi nomi come quello di Fabio Caressa. Uno dei telecronisti più importanti di Sky e soprattutto il “leader” del Club che dopo le varie partite serali tiene compagnia con i suoi ospiti d’eccezione.

Molti però si chiedono appunto per che squadra tifa Fabio Caressa ed in questo articolo proviamo a dare una risposta. Fabio Caressa è nato a Roma nel 1967 e durante le sue telecronache e radiocronache, da grande professionista, non ha mai evidenziato un suo possibile debole per una squadra di Serie A.

E’ pur vero, comunque, che anche Fabio Caressa tifa per uno dei venti team di A. La risposta sembrerebbe essere proprio la Roma, ovvero la squadra della sua città di nascita. Agli inizi della sua carriera, infatti, seguiva proprio la Roma sia in casa che in trasferta. E’ pur vero, ad onor di cronaca, che seguiva anche la Lazio.