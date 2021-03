Raimondo Vianello, tutto su di lui: data di nascita, figli, altezza e morte

Raimondo Vianello è probabilmente uno dei personaggi televisivi che hanno fatto innamorare gli italiani. E’ riuscito con la sua comicità ad entrare nelle case di ognuno di noi in momenti che ancora non erano con industrializzati e questo è sicuramente grazie alla sua incredibile bravura. Andiamo a scoprire qualcosa in più su colui che è stato un importante personaggio della televisione italiana.

Raimondo Vianello è nato il 7 Maggio del 1922 a Roma ed è morto nel 2010: il 15 Aprile di quell’anno dopo essere stato ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele. E’ stato sposato con la mitica Sandra Mondaini dal 1962 al 2010 ed oggi è sepolto a Roma presso il Cimitero del Verano.

Raimondo Vianello ha due figli adottivi: si tratta di Raymond Vianello e John Mark Vianello. I due sono conosciuti anche come “nipoti adottivi” di Sandra e Raimondo. Sono stati molte volte in tv per raccontare e parlare dei loro “zii speciali”. Al funerale del padre i due riuscirono a fare una grande sorpresa a Sandra Mondaini. “Prepararono di nascosto – disse lei in una delle ultime interviste – il discorso da tenere davanti a tutti. Furono eccezionali”.