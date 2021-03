Tiziana Giardoni, chi è la moglie di Stefano d’Orazio? Ecco quanti anni ha

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano d’Orazio, il famoso batterista dei Pooh scomparso nel 2020. I due si sono sposati il 12 Settembre 2017. Su di lei vogliamo andare a scoprire qualcosa di più, soprattutto sulla sua vita privata.

Proprio nel giorno in cui Stefano d’Orazio compiva sessantanove anni si sposava con Tiziana Giardoni. I due convivevano già da dieci anni e per questo motivo hanno deciso di convolare a nozze tramite una cerimonia civile. Tiziana ha ventidue anni in meno di Stefano e non fa parte del mondo dello spettacolo. Nella vita lei è una manager ed oltre a questo si occupa anche di organizzare eventi.