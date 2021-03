Valeria Graci, chi è: età, marito e figlio

Comica, attrice, conduttrice (del Prima Festival 2021), Valeria Graci è uno dei volti più celebri dello spettacolo italiano. Diventata famosa ai tempi di Zelig assieme a Katia Follesa per il duo Katia & Valeria, è stata inviata di Striscia la Notizia e ha recitato in diversi film tra cui Ex – Amici Come Prima! di Carlo Vanzina.

Età

Valeria Graci, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della comicità grazie all’incontro con la Follesa presso il Laboratorio Scaldasole di Milano, è nata nel capoluogo lombardo il 22 agosto 1980. Ciò significa che ha attualmente 40 anni e ne compirà 41 la prossima estate.

Marito

Valeria Graci non è attualmente sposata. La comica ha alle spalle un matrimonio fallito con Simon Russo. Il loro rapporto si è concluso da tempo e, nel corso di un’ospitata nel salotto della D’Urso a Domenica Live, la Graci ha affermato di aver subito violenze psicologiche dall’ex.

Figlio

Dal suo rapporto con Russo, Valeria Graci ha avuto nel 2011 il figlio Pierluigi.