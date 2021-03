Valeria Graci, chi è il nuovo compagno?

Chi è il nuovo compagno di Valeria Graci? Soprattutto dopo la sua partecipazione al PrimaFestival 2021 nelle vesti di conduttrice con Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia, la domanda è sempre più frequente. Le ultime notizie in merito alla sua situazione sentimentale risalgono alla primavera 2020 quando, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha parlato della persona che le è accanto.

Valeria Graci: la sua vita sentimentale

“Il mio cuore batte forte, non solo per mio figlio, ma anche per un’altra persona“: queste sono alcune delle parole pronunciate dalla Graci nel salotto del programma, oggi chiuso, della Balivo.

La comica ha altresì specificato che lei e il compagno hanno trascorso la quarantena della primavera 2020 assieme in quanto, quando è scoppiata l’emergenza, erano “congiunti da tempo”.

La Graci ha parlato della reazione di suo figlio Pierluigi, nato dalla relazione con Simon Russo nel 2011, a questo rapporto. La comica ha specificato che da tempo il bambino voleva che si fidanzasse e che Pierluigi si è accorto che l’uomo sopra citato, di cui non si sa il nome, era innamorato della madre.