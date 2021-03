Vittoria Schisano era maschio? Chi è il fidanzato oggi

Vittoria Schisano era maschio? La splendida attrice concorrente di Ballando con le Stelle nell’ultima edizione accanto a Marco De Angelis, ha vissuto il percorso di transizione sessuale alla fine del 2011, assumendo, dal nome di Giuseppe, quello di Vittoria.

Chi è il fidanzato oggi?

Vittoria Schisano è stata fidanzata qualche anno fa con il broker Fabrizio Vannucci. Dopo una proposta di matrimonio in diretta televisiva a Domenica Live e diversi red carpet assieme nel corso dei quali la coppia è apparsa affiatata e dolcissima, la storia è finita. Con chi è fidanzata oggi l’attrice e doppiatrice? Al suo fianco c’è un uomo di nome Donato.

Parlando di lui nel salotto televisivo di Domenica Live, ha dichiarato che è il suo primo e unico fidanzato. La Schisano ha affermato che l’attuale compagno, conosciuto alla presentazione di un libro, è un imprenditore e, descrivendolo, lo ha definito “un uomo meraviglioso, che mi ha amata senza pregiudizi”.