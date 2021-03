Zodiaco, i segni più cattivi: ecco la classifica

In questo articolo andiamo ancora ad approfondire la questione relativa ai segni zodiacali e vediamo dunque chi sono i più cattivi. Come spesso abbiamo sottolineato, infatti, anche i più grandi astrologi sostengono che in base alle caratteristiche di ogni segno zodiacale si può stilare una classifica relativa a varie tipologie di persone.

Qui di seguito tratteremo dunque la classifica dei segni zodiacali più cattivi di tutti. Ricordiamo sempre che se vi trovate all’interno delle varie classifiche ma secondo voi non vi rispecchiate, potete sempre essere l’eccezione che conferma la regola. I dati sono stati elaborati tramite lo studio dell’astrologia e per questo motivo è anche molto veritiera come classifica.

Segni zodiacali più cattivi: classifica

Andiamo dunque a vedere come sempre la classifica delle prime tre posizioni così da avere un quadro piuttosto generale su quelli che sono i segni zodiacali più cattivi. Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo i nati sotto il segno dei Pesci. Sono delle persone che faticano tantissimo a dimenticare tutti i torti che subiscono e per questo motivo possono diventare veramente pericolosi e soprattutto cattivi.

Secondo posto invece per i nati sotto il segno dello Scorpione che probabilmente sorprende un po tutti ma è così. Infatti la caratteristica principale è il fatto che lo scorpione tende a perdonare molto poco e soprattutto ad essere molto geloso. Proprio questo è uno dei motivi principali per il quale lo Scorpione è tra i segni zodiacali più cattivi.

Qual è il segno zodiacale più cattivo? La risposta è il segno del Cancro. Probabilmente in molti si vedono sorpresi in questo momento ma se un nato sotto questo segno si sente ferito forse è meglio stargli il più lontano possibile. La ferocia e la cattiveria sono alle basi della ripartenza. Fate sempre attenzione.