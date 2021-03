Akash Kumar, chi è: età, occhi, madre, fidanzata

Akash Kumar, modello ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, in partenza il 15 marzo 2021 con Ilary Blasi alla conduzione, Massimiliano Rosolino e, in qualità di inviate, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi (la cantante di Pem Pem, temporaneamente assente per via della positività al Covid-19, viene sostituita da Tommaso Zorzi).

Età

Akash Kumar è nato a New Delhi, in India, il 16 novembre 1991. Ciò significa che ha attualmente 29 anni e ne compirà 30 in autunno.

Occhi

Akash Kumar è noto per i suoi occhi di un azzurro particolarissimo. In merito al loro colore, si è detto tantissimo. C’è chi ha parlato di lenti a contatto e chi, addirittura, di un’operazione di chirurgia estetica finalizzata a modificare il colore dell’iride.

Niente di tutto questo! Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Akash Kumar ha sottolineato che i suoi occhi sono naturali e che anche la madre li ha così.

Madre

La madre di Akash Kumar si chiama Tania ed è una ex modella brasiliana originaria di Salvador de Bahia.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Akash Kumar? Sulla vita privata del modello non ci sono oggi notizie ufficiali. Lui stesso, parlando del passato amoroso, ha affermato di aver sofferto molto per una relazione finita dopo 7 anni.