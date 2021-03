Brando Giorgi chi è: età, moglie, figli e Mietta

Brando Giorgi è un celebre attore e concorrente de L’Isola dei Famosi 2021, in partenza il 15 marzo con Ilary Blasi alla conduzione e Massimiliano Rosolino nei panni dell’inviato in Honduras.

Età

Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, è nato a Roma il 21 maggio 1966. Ciò significa che ha attualmente 54 anni e che ne compirà a breve 55.

Moglie

Chi è la moglie di Brando Giorgi? L’attore ed ex modello, tra i volti più amati della soap Vivere, è sposato dal 2013 con Daniela Battizzocco. Ex co-conduttrice di In Bocca al Lupo al fianco di Carlo Conti negli anni ’90, è stata anche lei una star della soap ambientata sul Lago di Como, dove ha interpretato il personaggio di Rossana Marchini.

Figli

Brando Giorgi ha due figli, Camilla e Niccolò, nati dal suo rapporto con la Battizzocco.

Mietta

Brando Giorgi ha avuto una lunga storia d’amore con Mietta ed è comparso nel video clip di due brani della cantante, ossia Gente Comune e Acqua di Mare.