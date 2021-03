Claudio Gioè, biografia: età, fidanzata, carriera e Pilar Fogliati

Claudio Gioè è probabilmente uno dei più importanti attori emergenti del panorama italiano. La sua più importante apparizione l’abbiamo vista nella fiction “La mafia uccide solo d’estate” e da quel momento è stata una vera e propria esclation di grandi risultati. Dopo l’ottimo risultato ottenuto con Vite in fuga inizia anche la sua esperienza con Makari, una nuova serie tv a stampo poliziesco su Rai 1. Andiamo a scoprire più da vicino chi è Claudio Gioè e cosa fa nella sua vita privata.

Claudio Gioè è nato il 27 Gennaio del 1975 a Palermo. E’ un attore italiano di 45 anni ed è alto 1,70m per un peso di circa 69 kg. Il suo segno zodiacale è Acquario e si è diplomato al liceo Classico. Fin da piccolo il suo sogno era quello di poter fare l’astronauta ma, a diciassette anni, si appassiona di arte drammatica e dopo il diploma, proprio per questo motivo, si trasferisce a Roma dove frequenta l’Accademia di Silvio D’Amico. In questi anni frequenta anche vari seminari con Luca Ronconi e si cimenta anche in canto e danza.

Gli esordi di Claudio Gioè sul grande schermo sono nel 1998 con Luca Guadagnino nel film “The Protagonists” per poi prendere parte anche al capolavoro I cento passi nel 2000 e nel 2003 “La meglio gioventù”. In televisione prende poi parte anche a vari altri film sempre sull’onda del poliziesco: Codice rosso, Il capo dei capi e Squadra antimafia.

Passa anche a Canale 5 con la fiction Il tredicesimo apostolo dove veste i panni di un prete ma anche di professore universitario. Infine, nel 2013, come abbiamo già detto partecipa alla fiction La mafia uccide solo d’estate: in quel caso è un giornalista amico del protagonista della serie televisiva.

Claudio Gioè: fidanzata e compagna

Sulla vita privata di Claudio Gioè si sa molto poco anche se l’attore sembra abbia avuto una relazione con la collega Pilar Fogliati. Sono stati insieme per quattro anni nonostante si togliessero diversi anni di età. L’attrice infatti è nata nel 1992. Proprio lei ha raccontato durante il programma Vieni da me che la loro è stata una vera storia d’amore. Dopo essersi lasciati, Pilar si è fidanzata ma non si sa ancora con chi.