Com’è bello far l’amore su Cine34: trama, cast e trailer

Com’è bello far l’amore su Cine34 è uno dei film in onda in tv stasera 15 Marzo 2021. Il film, con Fabio De Luigi e Claudia Gerini nei ruolo dei protagonisti principali, è stato scritto e diretto da Fausto Brizzi ed è uscito nelle sale cinematografiche italiane anche in 3D. Fanno parte della colonna sonora una canzone originale scritta dal regista ed interpretata da Patty Pravo, Tanti Auguri di Raffaella Carrà, e Reality, colonna sonora de Il Tempo delle Mele.

Com’è bello far l’amore su Cine34: la trama

Andrea e Giulia (interpretati da Fabio De Luigi e Claudia Gerini), sono marito e moglie quarantenni alle prese con un bel problema, inaspettato per quello che era la propria esperienza nella vita di coppia. Nonostante l’affetto che li lega, infatti, i due si ritrovano in piena crisi sessuale. L’assenza di rapporti causa nervosismo tra le lenzuola, ma questo poi si riversa sulla propria intera famiglia, figlio diciottenne compreso (interpretato da Alessandro Sperduti). Ma nella loro vita tutto cambia il giorno in cui in casa piomba Max Lamberti (Filippo Timi), un vecchio e caro amico di Giulia, di professione pornodivo. Max stravolge subito i ritmi sonnacchiosi della casa, diventando una sorta di consigliere personale di Giulia nel tentativo disperato di rivitalizzare il suo matrimonio con Andrea.

Com’è bello far l’amore su Cine34: il cast

Fabio De Luigi: Andrea

Claudia Gerini: Giulia

Filippo Timi: Max Lamberti

Giorgia Würth: Vanessa

Alessandro Sperduti: Simone

Virginia Raffaele: Juanita

Mago Forest: Claudio

Margherita Buy: Luigia

Michela Andreozzi: Daniela

Eleonora Bolla: Alice

Gledis Cinque: Martina

Maurizio Lops: Poliziotto

Yohana Allen: Jody

Pasquale Petrolo: farmacista

Enzo Salvi: Enzo

Andrea De Rosa: attrezzista

Com’è bello far l’amore su Cine34: il trailer

