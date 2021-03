Cosa succede a chi mangia due banane al giorno? Ecco la risposta

Mangiare 2 banane al giorno può essere una cosa che in molti fanno ma spesso non si conoscono le conseguenze che questa azione può avere sul nostro corpo. Soprattutto se si tratta dai una cosa ricorrente, infatti, possono esserci sia dei benefici che dei danni per il nostro organismo. In questo articolo andremo a vedere quali sono, dunque, i pro ed i contro del mangiare 2 banane al giorno.

La banana da ormai mezzo secolo è entrata per direttissima nelle case di tutti gli italiani e di quasi tutta la popolazione mondiale. Infatti sembra addirittura che sia il cibo più consumato al mondo. Questo è dovuto al fatto che il suo sapore è molto caratteristico ma anche perchè ha delle ottime proprietà nutrizionali. Infatti essa viene accorpata al settimo gruppo fondamentale degli alimenti. A questo gruppo appartengono i frutti che sono molto ricchi di vitamina C.

La banana è costituita per il 75% da acqua ed infatti non è molto differente da quelli che sono i frutti polposi. Addirittura sembra contenerne meno di tutti quelli che sono i cosiddetti frutti autoctoni come le albicocche, le pesche o anche il melone. Diverse sono le proprietà energetiche della banana che, nel caso in cui dovessimo seguire un regime dietetico ipocalorico, dovrebbe essere consumata con eccessiva moderazione. Teoricamente viene consigliato di non superare i 100 grammi al giorno.

La maggior parte di quelle che sono le calorie della banana provengono da fruttosio, saccarosio e glucosio, ovvero i glucidi solubili. Questi ultimi infatti occupano il 23% di quello che è il peso totale di una banana. Dopo di che abbiamo la fibra che ne rappresenta quasi il 3% mentre vi sono poche proteine e pochi grassi. Vi sono comunque delle differenze tra le varie tipologie di banana e proprio per questo motivo questi dati possono anche variare da caso a caso: tutto infatti è in relazione sia alle tecniche che ai luoghi di coltivazione.

Mangiare 2 banane al giorno: cosa succede

Chi mangia due banane al giorno può avere molti effetti positivi sul proprio organismo. Innanzi tutto infatti le banane, essendo ricche di zucchero, possono essere utili per chi fa attività fisica. Bisogna invece stare attenti nel caso in cui si sia diabetici: in quel caso infatti è meglio anche evitarle. Grazie ai tanti carboidrati presenti le banane offrono una grande quantità di energia. Essa viene infatti assorbita in maniera graduale nel tempo.

Molte volte, stando sempre nell’argomento relativo all’esercizio fisico, le banane sono utili per diminuire i crampi muscolari e questo è dato dal fatto che contiene un elevato tasso di potassio: questo infatti assicura al nostro organismo che i muscoli non si contraggano in maniera rapida. Infine, grazie alle banane, potrai anche risolvere il problema del bruciore di stomaco: viene spesso consigliata nel caso in cui si soffra di questa patologia perchè riesce a neutralizzare in breve tempo gli acidi gastrici.