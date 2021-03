Diletta Leotta, la minigonna fa impazzire i fan: ecco la FOTO

Diletta Leotta è sempre sul pezzo quando si tratta di scendere in campo con DAZN. Proprio durante la partita delle 15:00 di quest’ultima giornata di Serie A è stata scelta Diletta per andare a bordocampo. La giornalista di DAZN è ormai conosciuta per i suoi magnifici outfit e probabilmente quello di ieri potrebbe entrare nella top cinque.

Una minigonna da urlo come dicono anche molti telespettatori che non hanno potuto evitare di osservarla dalla testa ai piedi. Si trovava infatti allo Stadio Tardini di Parma per la partita tra i padroni di casa e la Roma che è finita due a zero per i gialloblu.

La foto su Instagram ha ricevuto un incredibile numero di Like e Love che nemmeno Diletta probabilmente si aspettava. Addirittura più di 350 mila like che vanno sempre ad aumentare. La showgirl italiana sul suo account Instagram è seguita da 7 milioni di follower e quotidianamente ci aggiorna su ciò che fa pubblicando fotografie che la ritraggono.