Domenico Centamore è Peppe Piccionello: ecco gli altri suoi film

Domenico Centamore è un bravissimo attore italiano che fa parte del cast di Makari, la nuova serie tv che va in onda su Rai 1. Proprio su di lui siamo andati a scoprire qualcosa in più e per questo motivo andremo a vedere quali sono i suoi film all’interno dei quali lo avrete sicuramente notato.

Domenico Centamore è nato a Scordia in provincia di Catania, nella bellissima Sicilia. E’ nato il 24 Settembre del 1967 ed oggi ha 54 anni. E’ alto 170cm e non si conoscono, a dire il vero, le informazioni su quello che sia il suo peso. Il suo segno zodiacale è Bilancia e fin da quando era bambino è sempre rimasto attratto dal mondo del cinema e dello spettacolo. Ha frequentato infatti la scuola di arti drammatiche ed ha esordito nel 2000 con il film, un capolavoro se possiamo permettercelo di dire, I cento Passi.

Diversi sono i film con Domenico Centamore ed oltre a I cento passi infatti lo troviamo nel film La meglio gioventù. Ha partecipato poi con il ruolo di Giovanni Brusca nella serie Il capo dei capi mentre, per Canale 5, ha lavorato nella serie Korè con la regia di Ricky Tognazzi ed in quel caso ricopriva il ruolo di Guido. Sempre in quel periodo ha fatto parte del cast del film La Matassa con Ficarra e Picone dove ricopriva un improbabile ruolo di un mafioso.

Lo avete sicuramente visto poi in Baaria, il film di Giuseppe Tornatore. Poi ha partecipato nel 2011 al film Edda Ciano ma vi sono anche altri suoi film e serie tv tra cui Il giovane Montalbano e “La mafia uccide solo d’estate”.

Nella serie Makari ricopre il ruolo di Peppe Piccionello. E’ l’amico di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, e sarà sempre al centro dell’attenzione perchè si ritroverà spesso inserito nelle varie indagini.