Elisa Isoardi, chi è: età, figli, compagno e Salvini

Elisa Isoardi è una conduttrice italiana e concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Età

Elisa Isoardi, ex conduttrice de La Prova del Cuoco, è nata a Cuneo il 27 dicembre 1982. Ciò significa che ha attualmente 38 anni e che ne compirà 39 a fine anno.

Figli

Elisa Isoardi non ha figli. Intervistata dal settimanale Oggi poco prima di partire per l’Honduras, ha espresso il desiderio di diventare in futuro mamma.

Compagno

Elisa Isoardi è attualmente single. A fine 2019 si era parlato di una sua possibile storia con Raimondo Todaro, suo partner a Ballando con le Stelle. Concluso il dance show di Milly Carlucci, i gossip sulla coppia sono cessati. Il ballerino e la conduttrice, infatti, hanno dichiarato di essere solo amici.

Salvini

Elisa Isoardi è stata per tre anni, dal 2015 al 2018 per la precisione, la compagna di Matteo Salvini. Sempre nel corso della sopra citata intervista a Oggi, ha affermato di aver impiegato anni a metabolizzare l’addio al leader del Carroccio, oggi legato a Francesca Verdini.

Ha altresì specificato di essere rimasta in buoni rapporti con lui e che, ogni tanto, si scambiano un messaggio.