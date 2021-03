Ferdinando Guglielmotti, chi è: età, altezza, fidanzata e castello

Ferdinando Guglielmotti è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, che torna il 15 marzo 2021 con Ilary Blasi alla conduzione e Massimiliano Rosolino inviato. Le opinioniste sono Elettra Lamborghini – temporaneamente sostituita da Tommaso Zorzi per via della positività al Covid – e Iva Zanicchi.

Età

Ferdinando Guglielmotti, che ha il titolo di Visconte ed è discendente del teologo Fra Alberto Guglielmotti, ha attualmente 54 anni.

Altezza

Non si hanno informazioni sull’altezza di Ferdinando Guglielmotti.

Fidanzata

Ferdinando Guglielmotti è single per scelta.

Castello

Noto come ‘re di Capalbio’ e attivo nell’azienda casearia di famiglia dopo aver tentato la strada dell’avvocatura, il Visconte e naufrago de L’Isola dei Famosi, che in un’intervista a Super Guida Tv ha affermato di aver accettato l’esperienza del docu-reality per la possibilità di vivere in prima persona una situazione affine a quella di Robinson Crusoe, vive con la madre in un castello dove organizza spesso lussuosi party.