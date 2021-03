Francesca Lodo, chi è: età, altezza, carriera, fidanzato

Francesca Lodo è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi, in partenza stasera con la conduzione di Ilary Blasi. Scopriamo qualcosadi più su di lei!

Età

Francesca Lodo è nata a Cagliari il 1° agosto 1982. Ciò significa che ha attualmente 38 anni e che ne compirà 39 in estate.

Altezza

Francesca Lodo è alta 1,77.

Carriera

Cugina di Giorgia Palmas, con la quale ha partecipato a Miss Mondo nel 1999, ha raggiunto la notorietà quando, dal 2002 al 2003, ha fatto parte delle letterine di Passaparola, storica trasmissione condotta da Gerry Scotti.

Attrice nel film Olè di Vincenzo Salemme, ha partecipato al reality La Fattoria e ha condotto, su Rete 4, Sipario e Il Meteo.

Fidanzato

Chi è il fidanzato di Francesca Lodo? Attualmente non si sa se la futura naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 abbia o meno qualcuno al suo fianco. Su Instagram, dove è molto attiva anche come influencer, non condivide alcun dettaglio sulla sua vita personale.

In passato ha avuto storie con diversi nomi famosi, tra cui i calciatori Francesco Coco, Cristiano Zanetti e Matteo Ferrari.