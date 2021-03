Gilles Rocca, chi è: età, altezza, fidanzata, Sanremo

Gilles Rocca è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, in partenza stasera con la conduzione di Ilary Blasi. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Età

Gilles Rocca, reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle in coppia con Lucrezia Lando, è nato a Roma il 12 gennaio 1983. Ciò signifca che ha attualmente 38 anni.

Altezza

Gilles Rocca è alto 1,80.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Gilles Rocca? L’attore e regista è legato da diversi anni all’attrice mantovana Miriam Galanti. Classe 1989, ha debuttatonel 2009 ricoprendo un piccolo ruolo in Don Matteo.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti, ha lavorato anche con il compagno recitando nel cortometraggio Metamorfosi, da lui diretto (questo ruolo le è valso un premio, nel 2014, al Festival del Cinema di Venezia).

Sanremo

Il volto di Gilles Rocca è diventato noto in tutta Italia nel febbraio 2020, durante la serata di Sanremo che ha visto l’abbandono, ormai storico, del palco dell’Ariston da parte di Bugo, in gara con Morgan.

Perché si trovava dietro le quinte del Festival? Per dare una mano al padre in qualità di tecnico del suono. Gilles Rocca ha ricoperto questo ruolo per diversi anni al Festival, sempre per aiutare il padre che ha una ditta che da tanto tempo gestisce l’aspetto fonico di alcuni degli eventi più importanti in Italia.