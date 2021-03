Left Behind La profezia su Rai 2: trama, cast e trailer

Left Behind La profezia su Rai 2 è uno dei film in onda in tv stasera 15 Marzo 2021. Il film, con Nicolas Cage nel ruolo del protagonista principale, è l’adattamento cinematografico del romanzo Gli esclusi, primo dei sedici capitoli della serie fantastico-apocalittica Left Behind. È inoltre il remake del film Prima dell’apocalisse del 2000.

Left Behind La profezia su Rai 2: la trama

L’episodio biblico del “Rapimento della Chiesa” sta per avere improvvisamente luogo sulla Terra. Milioni di persone scompaiono senza lasciar traccia, e nel caos generale e globale il pilota di aerei Rayford Steele (Nicolas Cage) si sforza di mantenere la calma per poter salvare la vita ai passeggeri rimasti a bordo dell’aereo che sta pilotando. Intrappolato a circa 30.000 metri di altezza su un aereo colmo di passeggeri terrorizzati, Ray chiede l’aiuto di Cameron “Buck” Williams (Chad Michael Murry), un reporter della GWN che prende il posto del copilota e che non sa darsi nessuna spiegazione all’incomprensibile vicenda. Sulla Terra Chloe (Cassi Thomson), figlia di Ray, non riesce a trovare fratello e madre, entrambi dispersi. Chloe cerca così di farsi strada in un mondo in cui regnano terrore e disperazione.

Left Behind La profezia su Rai 2: il cast

Nicolas Cage: Rayford Steele

Cassi Thomson: Chloe Steele

Chad Michael Murray: Buck Williams

Lea Thompson: Irene Steele

Nicky Whelan: Hattie Durham

Quinton Aaron: Simon

Jordin Sparks: Shasta Carvell

Martin Klebba: Melvin Weir

Lolo Jones: Lori

Lance E. Nichols: Pastore Bruce Barnes

Left Behind La profezia su Rai 2: il trailer



