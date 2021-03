Makari su Rai 1, prossima puntata: ecco la data ufficiale

Makari è iniziato su Rai 1 e milioni di telespettatori stanno gradendo veramente tanto la nuova serie tv di Lamanna che è interpretato da Claudio Gioè. La prima puntata ha visto, purtroppo, la morte di un bambino sul quale adesso si indagherà per capire come sia potuta succedere. Gioè, o meglio Lamanna, lo aveva incontrato poco prima ed ora sta provando a collaborare con le forze dell’ordine per capire cosa sia potuto accadere.

Nella seconda parte della prima puntata vi è invece una assurda scena in cui un vecchio operaio rinchiude nell’ufficio il capo. Il tutto diventa molto strano e assurdo perchè, nel momento in cui Lamanna si reca lì dentro, li trova a giocare a carte ed a scherzare.

Makari, seconda puntata

Se adesso ti stai chiedendo quando sarà la seconda puntata di Makari sei nel posto giusto. Infatti la Rai ha deciso di mandare le prime due puntate in due serate consecutive. Ecco il motivo per il quale la seconda puntata di Makari sarà Martedì 16 Marzo 2021 alle 21:30.