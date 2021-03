Michel Collins su Iris: trama, cast e trailer

Michael Collins su Iris (ch. 22) è uno dei film in onda in tv stasera 15 Marzo 2021. Il film, con Liam Neeson nel ruolo del protagonista principale, è stato scritto e diretto da Neil Jordan ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 1996. Il film ripercorre le vicende della vita del patriota irlandese che dà il titolo alla pellicola. Il film vinse il Leone d’Oro per il Miglior Film alla 53ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, e Liam Neeson si aggiudicò la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile.

Michel Collins su Iris: la trama

Durante la Rivolta di Pasqua del 1916, i rivoluzionari irlandesi si arrendono all’esercito inglese. Tra i leader rivoluzionari, solo Eamon De Valera, cittadino americano, viene risparmiato dal plotone d’esecuzione. Molti suoi seguaci, tra cui Michael Collins e il suo caro amico Harry Boland, finiscono in prigione. Al loro rilascio, si trovano ad essere i nuovi capi del movimento indipendentista. Durante un violento scontro con la polizia reale irlandese, Collins viene ferito e curato amorevolmente da Kitty (Julia Roberts), che diventerà la sua compagna.

Michel Collins su Iris: il cast

Liam Neeson: Michael Collins

Julia Roberts: Kitty Kiernan

Aidan Quinn: Harry Boland

Ian Hart: Joe O’Reilly

Brendan Gleeson: Liam Tobin

Alan Rickman: Éamon de Valera

Stephen Rea: Ned Broy

Charles Dance: Soames

Jonathan Rhys-Meyers: assassino di Michael Collins

Sean McGinley: Smith

Gary Whelan: Tom Hoey

John Kenny: Patrick Pearse

Michael Dwyer: James Connolly

Ger O’Leary: Thomas Clarke

