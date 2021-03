Non mangiate questi alimenti: attenzione, ritirati dal Ministero della Salute

Allerta alimentare in tutta Italia per un lotto di bacche di Goji che sono state richiamate dal Ministero della Salute a causa di alcune problematiche sorte dopo la distribuzione. Sono prodotte e distribuite dall’azienda Manuzzi srl che si trova a Cesena. Il problema rilevato direttamente dal fornitore è che la materia prima non risulterebbe idonea per il superamento dei limiti di sostanza attiva su Carbofuran.

A causa di questo problema il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per il lotto 2022111 che ha data di scadenza 31 Maggio 2021. Le bacche di Goji si trovano in confezioni da 225 grammi e sono vendute in diversi supermercati in tutta Italia.

Nel caso in cui doveste avere questo prodotto in casa bisogna immediatamente riconsegnarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Inoltre i proprietari di market dovranno subito sospendere e ritirare dalle vendite il lotto 2022111 e, nel caso in cui sia già stato venduto, comunicarlo immediatamente all’azienda sanitaria.