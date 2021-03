Red su Italia 1: trama, cast e trailer

Red su Italia 1 è uno dei film in onda in tv stasera 15 Marzo 2021. Il film, con Bruce Willis nel ruolo del protagonista principale e coadiuvato da un cast stellare di cui fanno parte anche Helen Mirren, John Malkovich e Morgan Freeman, è una pellicola del 2010 diretta da Robert Schwentke, e basata sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner, pubblicato da DC Comics.

Red su Italia 1: la trama

Frank Moses è un ex agente della CIA in pensione che vive una vita tranquilla e solitaria. La sua routine viene interrotta solamente dal rapporto telefonico con una donna, Sarah, impiegata presso l’ufficio pensioni e contattata pretestuosamente da Frank ogni giorno sulla base di un interesse reciproco che sfocia in una affettuosa amicizia. Una notte all’improvviso, però, Frank viene aggredito da un gruppo di killer dotati di equipaggiamento avanzato che si presenta alla sua porta di casa con l’intenzione di ucciderlo. Qualcuno dei suoi segreti, raccolti nella carriera da “strumento di morte” per lo Stato, lo ha messo in pericolo. Resosi conto di essere stato sorvegliato. Frank costringe Sarah – per il sospetto che sia stata sorvegliata anche lei -a seguirlo in un’avventura pericolosa e piena di insidie. Sarah però appare sedotta dall’avventura che si prospetta e si unisce a lui nel piano di ricomporre la sua vecchia squadra, in un ultimo disperato tentativo di sopravvivenza.

Red su Italia 1: il cast

Bruce Willis: Frank Moses

Mary-Louise Parker: Sarah Ross

John Malkovich: Marvin Boggs

Morgan Freeman: Joe Matheson

Helen Mirren: Victoria Winslow

Karl Urban: William Cooper

Brian Cox: Ivan Simanov

Julian McMahon: vice presidente Stanton

Richard Dreyfuss: Alexander Dunning

Rebecca Pidgeon: Cynthia Wilkes

Ernest Borgnine: Henry

James Remar: Gabriel Singer

Emily Kuroda: Mrs. Chan

Jaqueline Fleming: Marna

Red su Italia 1: il trailer



