Roberto Ciufoli, chi è: età, moglie e figli

Roberto Ciufoli è un celebre attore. Diventato famoso grazie a La Premiata Ditta, quartetto comico fondato con Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, ha recitato ne I Ragazzi della III C, ma anche in fiction di successo come Don Matteo, Don Bosco, Incantesimo, Distretto di Polizia, Rocco Schiavone.

Fa parte dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, in partenza stasera con Ilary Blasi alla conduzione e Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato.

Età

Roberto Ciufoli è nato a Roma il 1° marzo 1960. Ciò significa che ha attualmente 61 anni.

Moglie

Chi è la moglie di Roberto Ciufoli? L’attore romano è sposato con Theodora Bugel, di professione arredatrice, dal 2011.

Figli

Roberto Ciufoli ha due figli: Jacopo, nato nel 1995 da una relazione precedente a quella con la moglie, e Romeo, venuto al mondo nel 2016. L’attore e la consorte non hanno mai nascosto di aver fatto ricorso alla fecondazione assistita in Spagna per averlo.