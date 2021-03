Casa di Carta 6 si farà? Ecco la verità

Casa di Carta è una delle serie tv più amate in assoluto. Dall’esordio nel 2017, milioni di persone hanno seguito le avventure del Professore e della sua banca. Arrivata alla quarta stagione, rilasciata su Netflix nell’aprile dello scorso anno, l’avventura dei ladri più famosi del mondo continua ad affascinare.

I fan sanno da diversi mesi che la quinta stagione si farà. La conferma è arrivata dal profilo Instagram di Netflix con una foto di Alvaro Morte – il Professore – e Pedro Alonso – Berlino – e la caption “Questa foto di @alvaromorte e @pedroalonsoochoro sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta”. E la sesta? Scopriamo assieme la risposta nelle prossime righe!

Casa di Carta 6 si farà?

La Casa di Carta 6 non si farà e la cosa è nota già da tempo. A comunicarlo è stata ancora una volta la casa di produzione, con una foto pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Netflix che mostra l’iconica maschera della banda e riporta la seguente caption multilunga: “El atraco llega a su fin. #LaCasaDePapel5⁣ – The heist comes to an end. #LaCasaDePapel5 ⁣

⁣- Este atraco está chegando ao fim. #LaCasaDePapel5“.

Niente sesto per gli appassionati di Casa di Carta. Poco male, in quanto la serie ha ancora tanti filoni narrativi da sviluppare.