Due cuori e una provetta su Tv8: trama, cast e trailer

Due cuori e una provetta su Tv8 (ch. 8) è uno dei film in onda in tv stasera 16 Marzo 2021.

Il film è diretto da Josh Gordon e Will Speck, ed è del 2010. Il titolo in lingua originale, The Switch, che significa “Lo scambio”, indica uno dei punti centrali della trama, omesso in italiano con una traduzione differente. Sceneggiato da Allan Loeb, è basato su una storia breve di Jeffrey Eugenides pubblicata sul New Yorker nel 1996. v

Due cuori e una provetta su Tv8: la trama

Wally (Jason Bateman) e Kassie (Jennifer Aniston) amici newyorkesi quarantenni di sesso opposto, e protagonisti di un rapporto d’amicizia lungo anni, si trovano a discutere quando lei, stanca di attendere la persona giusta, decide di ricorrere all’inseminazione artificiale per avere un bambino che, altrimenti, rischierebbe di non poter più concepire. Quando lei confida a lui di aver scelto un donatore di seme tutto fisico, sorrisi e disponibilità, completamente diverso da Wally, l’amico si scopre gelosissimo. Così, nel giorno della singolare festa indetta da Kassie per l’inseminazione, Wally scambia la provetta contenente il suo seme con quella del donatore designato. Poi si ubriaca e dimentica tutto. Sette anni dopo Kassie ritorna in città con il figlio: un bambino che, almeno caratterialmente, assomiglia incredibilmente a Wally…

Due cuori e una provetta su Tv8: il cast

Jennifer Aniston: Kassie

Jason Bateman: Wally

Thomas Robinson: Sebastian

Bryce Robinson: Sebastian (più grande)

Jeff Goldblum: Leonard

Patrick Wilson: Roland

Juliette Lewis: Debbie

Scott Elrod: Declan

Todd Louiso: Artie

Caroline Dhavernas: Pauline

Due cuori e una provetta su Tv8: il trailer

