Francesco Paolo Figliuolo: età, stipendio, partito e studi

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è l’uomo che è stato scelto da Draghi al posto di Domenico Arcuri come commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Covid. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Età

Francesco Paolo Figliuolo è nato l’11 luglio 1961. Ciò significa che ha attualmente 59 anni e che ne compirà 60 in estate.

Stipendio

Non si hanno notizie ufficiali sullo stipendio di Figliuolo.

Partito

Non sono note le simpatie politiche di Francesco Paolo Figliuolo.

Studi

Il generale che ha sostituito Domenico Arcuri nel ruolo di Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus ha un diploma di laurea in Scienze Politiche ottenuto presso l’Università di Salerno, un diploma di laurea in Scienze Strategiche e un Master di 2° livello nella medesima materia ottenuti presso l’Università di Torino, diploma di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche conseguiti presso l’Università di Trieste.