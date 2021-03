Giorgia Meloni, biografia: età, altezza, marito, divorzio e incidente

Giorgia Meloni è una deputata della Repubblica Italiana e leader del Partito Fratelli d’Italia. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Età

Giorgia Meloni è nata a Roma, città dove vive ancora oggi, il 15 gennaio 1977. Ciò significa che ha attualmente 44 anni.

Altezza

Non ci sono informazioni ufficiali in merito all’altezza di Giorgia Meloni.

Marito

Chi è il marito di Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia non è sposata ma, ormai da diversi anni, fidanzata con Andrea Giambruno. Nato a Milano nel 1981, è laureato in Filosofia e ha lavorato a lungo come autore televisivo a Mediaset e a MTV (ha fatto parte della squadra di autore di TRL).

Appassionato di kick boxing, nel settembre 2020 è diventato uno dei volti di Studio Aperto. Nel 2016, lui e Giorgia Meloni sono diventati genitori di Ginevra.

Divorzio

Nel corso dei vari dibattiti politici sul tema, Giorgia Meloni si è sempre detta contraria al divorzio breve.

Incidente

Nel gennaio 2021, la Meloni si è presentata alle consultazioni con Mattarella in stampelle. Ai cronisti che le hanno chiesto cosa fosse successo, ha risposto di aver avuto “un piccolo incidente atletico”.