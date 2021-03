Ilario Vinciguerra, chi è: età, fidanzata, moglie

Ilario Vinciguerra è uno degli chef italiani più famosi. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Età

Ilario Vinciguerra è nato a Napoli il 22 luglio 1975. Ciò significa che ha attualmente 45 anni e che ne compirà 46 in estate. Spinto dalla madre a seguire la sua passione per la cucina e a diventare chef (il suo desiderio iniziale era quello di diventare carabiniere), dopo il diploma all’alberghiero ha inanellato diverse esperenze lavorative importanti in contesti internazionali, dalla Germania alla Francia.

Nel 2011 ha aperto il suo Ilario Vinciguerra Restaurant in una meravigliosa location liberty al centro di Gallarate. Nel 2018, è stato tra gli ospiti fissi di Detto Fatto.

Fidanzata

Chi è la fidanzata di Ilario Vinciguerra? Il celebre chef partenopeo è sposato. Scopriamo con chi nelle prossime righe con chi.

Moglie

La moglie di Ilario Vinciguerra si chiama Marika Chioetto. Con alle spalle studi alla scuola alberghiera intrapresi per specializzarsi nel mondo della ristorazione, è una somellier professionista. La coppia si è conosciuta nel 2003 e nel 2011 ha accolto la prima figlia.