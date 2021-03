Marco Frittella, chi è: età, altezza, moglie, figli e famiglia

Marco Frittella è un conduttore televisivo che lavora per la Rai. La sua figura la vediamo ogni mattina su UnoMattina, il programma che va in onda proprio su Rai 1. Chiaramente Marco Frittella è anche un giornalista oltre ad essere un volto noto del TG1: spesso infatti lo possiamo vedere a condurre le varie edizioni giornaliere del telegiornale.

Chi è Marco Frittella

Nome: Marco

Marco Cognome: Frittella

Frittella Data di nascita: 12 Luglio del 1958

12 Luglio del 1958 Luogo di nascita: Orte, in provincia di Viterbo

Orte, in provincia di Viterbo Profilo Instagram: @marcfrittella

@marcfrittella Segno Zodiacale: Cancro

Marco Frittella è nato il 12 Luglio 1958 ed oggi ha 63 anni. La sua città natia è Orte, in provincia di Viterbo. E’ un comune italiano di circa 9000 abitanti che si trova nel Lazio. E’ una persona particolarmente gradita dai telespettatori grazie anche alla sua simpatica abitudine di come saluta alla fine di ogni telegiornale. Marco Frittella infatti prende la penna, la infila nel suo taschino ed augura un buon proseguimento di giornata. E’ una persona molto riservata su quella che è la sua vita privata anche se sappiamo che è un appassionato di cravatte. Molto famosa è infatti quella a strisce rosso e verdi che ricordano la sua squadra del cuore, ovvero la Ternana. Durante la sua carriera diverse volte è stato premiato ma si sottolinea, addirittura, nel 1992 l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Come abbiamo già detto Marco Frittella è un conduttore televisivo, oltre ad essere giornalista. E’ stato redattore di Agricoltura Domani, una rubrica Rai che è diventata famosa nel momento in cui ha iniziato a chiamarsi Linea Verde. Inoltre dal 1982 fino al 1987 è stato il capo ufficio stampa della DC alla camera dei Deputati e dall’89 al 91 ha seguito da molto vicino il crollo del muro di Berlino. Inoltre, tra i tanti servizi, è stato anche tra gli inviati in Libano per la guerra civile.

Nel 2003 ha iniziato a lavorare con il TG1 e si occupa di politica dal 2007 al 2009. Inoltre cura anche una rubrica dedicata ai libri, sempre su Rai 1 ed a partire dal giugno del 2010 conduce l’edizione delle 13:30 del noto telegiornale. Fino al 2018 si occupa poi di Camere con vista. Adesso, a partire dal 2020, conduce UnoMattina insieme a Monica Giandotti ed ha sostituito i suoi colleghi Barbara Capponi ed Alessandro Baracchini: i due hanno condotto la trasmissione durante la stagione estiva.

Marco Frittella: gli studi

Marco Frittella è anche un docente universitario. A partire dal 2007 insegna presso l’Università Tor Vergata di Roma e si occupa nello specifico di giornalismo politico e radiotelevisivo. E’ all’interno del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione, Comunicazione ed editoria. Inoltre si occupa anche dei Master di II livello appunto in comunicazione. Per finire insegna anche presso la scuola di giornalismo di Perugia.

Marco Frittella: moglie, figli e famiglia

Come abbiamo detto poco sopra della vita privata di Marco Frittella si sa molto poco. Il noto giornalista Rai è riuscito a tenere sempre tutti lontani dai riflettori e per questo motivo sappiamo ben poco della sua sfera riservata. Infatti non si sa se Marco Frittella è sposato e nemmeno se ha dei figli.

Per concludere andiamo a scoprire qualche piccola curiosità su Marco Frittella che nel 2020 insieme alla Rai ha pubblicato il libro “Italia Green”. Si tratta di una mappa delle eccellenze del made in Italy. Ha seguito poi le vicende di Francesco Cossiga come quirinalista ed è l’illustratore della copertina del libro Veleno scritto da Viviana Meloni: si tratta, per chi non lo sapesse, di un libro di poesie.

Infine oltre ai vari lavori universitari, Marco Frittella si occupa anche di formare nel campo del media training e del publi speaking. Per concludere ha partecipato, in questi ultimi periodi, ad una puntata dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus.