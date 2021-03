Mi fido di te su Cine34: trama, cast e trailer

Mi fido di te su Cine34 (ch. 34) è uno dei film in onda in tv stasera 16 Marzo 2021. È la seconda pellicola/lungometraggio con protagonista il duo comico milanese, dopo “La terza stella” che va in onda subito dopo. La pellicola è diretta da Massimo Venier.

Mi fido di te su Cine34: la trama

Francesco Villa, manager di un’agenzia immobiliare, viene licenziato e cerca di nasconderlo alla famiglia adattandosi ad umili impieghi. In un bar incontra Alessandro Besentini, piccolo truffatore che vive di espedienti. Francesco si scopre portato per la truffa e assieme ad Alessandro mette a segno colpi sempre più sofisticati. Quando però verrà violata una delle regole più importanti stabilite dai due, cioè di non far incontrare le loro due famiglie, la copertura di Francesco salterà e dovranno abbandonare le attività illecite. Per fare ciò, Alessandro, scoperto dalla moglie di Francesco, è costretto a simulare una rapina nei loro confronti, inscenata da degli strozzini con cui Alessandro in passato aveva dei debiti. Francesco però si rende conto del tradimento…

Mi fido di te su Cine34: il cast

Ale Besentini: Alessandro Besentini

Franz Villa: Francesco Villa

Maddalena Maggi: Veronica Orsini

Lucia Ocone: Susanna Besozzi

Ernesto Mahieux: Kappadue

Alessandro Betti : Signore fregato da Ale Besentini

Enrico Salimbeni: Proprietario del primo bar fregato da Francesco Villa

Roberto Citran: Gaetano Aleotti

Paolo Pierobon: Guidoni

Augusto Zucchi: proprietario della pizzeria

Nicola Savino: cameriere della pizzeria

Alessandra Ierse: cassiera del supermercato

Nicoletta Ramorino: signora del supermercato

Giancarlo Previati: Direttore della società in cui lavorano Alessandro e Francesco

Emanuele Arrigazzi: Vladimir

Marco Marzocca: Pino

Mi fido di te su Cine34: il trailer

