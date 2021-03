Novecento su Rai Movie: trama, cast e trailer

Novecento su Rai Movie (ch. 24) è uno dei film in onda in tv stasera 16 Marzo 2021.

Il film è diretto da Bernardo Bertolucci ed è del 1976: viene considerato un capolavoro della nostra cinematografia ed è stato selezionato tra i “100 film italiani da salvare”. Venne presentato fuori concorso al 29º Festival di Cannes. Girato con un cast stellare ed internazionale, venne proiettato nelle sale italiane in due fasi a causa della lunghezza. Stasera viene proposto in versione integrale. Sul set del film, il regista Gianni Amelio girò il documentario Bertolucci secondo il cinema. Il dipinto che fa da fondo ai titoli di testa del film è Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Novecento su Rai Movie: la trama

Dramma storico ambientato in Emilia, regione natale del regista, racconta le vite e l’amicizia di due uomini, il possidente terriero Alfredo Berlinghieri e il contadino Olmo Dalcò, sullo sfondo dei conflitti sociali e politici che ebbero luogo in Italia nella prima metà del XX secolo. Nati lo stesso giorno, Alfredo Berlinghieri (De Niro), figlio di proprietari terrieri, e Olmo Daco’ (Depardieu), figlio di loro contadini, vivono in parallelo, ma con le differenze dell’appartenenza a due diverse classi sociali, i loro casi personali e gli accadimenti italiani: l’adolescenza, il servizio militare, la Prima Guerra Mondiale, l’avvento del fascismo.

Novecento su Rai Movie: il cast

Robert De Niro: Alfredo Berlinghieri da adulto

Gérard Depardieu: Olmo Dalcò da adulto

Burt Lancaster: nonno Alfredo Berlinghieri

Donald Sutherland: Attila Melanchini

Dominique Sanda: Ada Fiastri Paulhan

Alida Valli: Ida Cantarelli Pioppi

Sterling Hayden: Leo Dalcò

Stefania Sandrelli: Anita Furlan

Werner Bruhns: Ottavio Berlinghieri

Laura Betti: Regina

Ellen Schwiers: Amelia

Anna Henkel: Anita Dalcò, figlia di Olmo

Romolo Valli: Giovanni Berlinghieri

Stefania Casini: Neve

Francesca Bertini: suor Desolata

Anna Maria Gherardi: Eleonora

Paolo Pavesi: Alfredo da ragazzo

Tiziana Senatore: Regina da bambina

Paulo Branco: Orso

Giacomo Rizzo: Rigoletto, il servo gobbo

Antonio Piovanelli: Turo Dalcò

Liù Bosisio: Nella Dalcò

Maria Monti: Rosina Dalcò

Novecento su Rai Movie: il trailer

LEGGI DI PIÙ: Stasera in tv 16 Marzo 2021